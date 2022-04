Raoul Hedebouw: “Ik vrees echt voor een nieuwe wereldoorlog”

Oekraïne mag géén lid worden van de Europese Unie, géén lid van de NAVO en ons land mag Oekraïne zeker geen militaire steun geven. Dat zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw in een interview in De Zondag. “Er is een wapenwedloop bezig die tot een nieuwe wereldoorlog kan leiden. Dat moeten we absoluut vermijden.”

Neen, een communist schaart zich niet per definitie achter Rusland. “Helemaal niet”, zegt Hedebouw in een interview in De Zondag. “Poetin is de vertegenwoordiger van het Russische casinokapitalisme. Wij hebben daar geen enkele sympathie voor. Vroeger niet en nu niet. Laat het heel duidelijk zijn: wij veroordelen de illegale agressie van Rusland op het Oekraïense volk.”

Toch heeft PVDA niet meegestemd met de resolutie daarover. Dat ligt aan de sancties die erin staan, zegt Hedebouw. “De Europese werkende klasse wordt meer getroffen door de sancties dan Poetin en de Russische elite.” Oekraïne ondersteunen kan bovendien enkel humanitair, niet militair. “Wij zouden geen militair materiaal sturen”, zegt Hedebouw. “Weet je wat België moet doen? De leiding nemen van de onderhandelingen. Dáár kunnen wij het verschil maken. Er is een wapenwedloop bezig die tot een nieuwe wereldoorlog kan leiden. Dat moeten we absoluut vermijden. De-escalatie is de oplossing, en daarvoor moeten we naar de onderhandelingstafel.”

België uit de NAVO

De oplossing zit niet in de NAVO. Als het aan de PVDA ligt, stapt België daar op termijn zelfs uit, om “niet afhankelijk van Washington” te zijn. “Ik vrees echt voor een nieuwe wereldoorlog”, zegt Hedebouw. “Vandaag is het vooral belangrijk dat Oekraïne niet toetreedt, want dat zou olie op het vuur gieten.”

Ook lid worden van de Europese Unie is geen optie. “Oekraïne zou beter een neutrale status krijgen.” Hij hekelt nog de twee maten en twee gewichten waarmee over het conflict gesproken wordt. “Wat in Oekraïne gebeurt, is pure gruwel. Maar wat in Irak gebeurde, was dat eveneens. Poetin voor het Internationaal Tribunaal: natuurlijk! Maar dan ook Bush, hè.”