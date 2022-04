Eén lichaam geborgen, nog negen vermisten na mijnramp in Polen

Reddingswerkers hebben het lichaam geborgen van een van de mijnwerkers die vermist raakten na een beving, die gepaard ging met een groot lek van methaangas, in een kolenmijn in het zuiden van Polen. Dat heeft mijnbouwbedrijf JSW zondag bekendgemaakt. Reddingswerkers zoeken voort naar negen andere kompels in de mijn van Zofiowka.