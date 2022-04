Remco Evenepoel hoopt op open koers in Luik: “Iedereen weet wie hier de snelste is, we mogen Wout niet meenemen naar de finish”

Belangrijke dag voor Remco Evenepoel zondag: zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker die hem misschien wel het best moet liggen. Onze 22-jarige landgenoot wil Quick-Step Alpha Vinyl eindelijk weer een grote overwinning bezorgen, maar het is ook geen ramp als dat niet lukt. “Patrick Lefevere heeft ons gerustgesteld, het leven gaat verder als we ook vandaag niet winnen”, aldus Evenepoel voor de start in Luik.

“We moeten er een leuke, goeie koers van maken”, vertelde Evenepoel. “Hopelijk niet te gesloten, want dan weet iedereen wie de snelste is.” Hoe gaan de mannen van Quick-Step Alpha Vinyl de koers openbreken? “Dat is ook een beetje onze vraag omdat de wind toch in het nadeel staat van Bastenaken tot aan de heuvelzone, dus dat wordt bij wijze van spreken wandelen tot daar. Daarna zien we wel. Ik denk dat er nog ploegen die baat hebben bij een open wedstrijd, ik denk aan Movistar en Bahrein.”

Het wordt vooral zaak om op de juiste plaatsen toe te slaan voor een aanvallend ingestelde renner als Evenepoel. “Het is niet mijn taak om de koers open te breken, maar misschien kan ik openbreken als het al opengebroken is. Ik zal de situaties moeten afwachten en het goeie moment uitkiezen.”

© BELGA

Evenepoel doelde uiteraard op Wout van Aert toen hij zei dat iedereen weet wie de snelste man in het peloton is. “Ik denk dat iedereen wel weet dat we Wout niet mogen meenemen naar de finish, hoewel hij ook al verloren heeft in de sprint na een lastige koers. Maar het is toch altijd een risico.”

Lefevere stelde gerust

Kan Quick-Step Alpha Vinyl nu eindelijk nog eens een zege pakken in het klassieke voorjaar?Voorlopig bleef het bij die ene zege van Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna volgde de ene ontgoocheling na de andere. “We hebben gisteren (zaterdag, red.) nog teammeeting gehad en Patrick Lefevere zat erbij. Hij heeft ons gerustgesteld. Hij zei dat het leven verdergaat als het vandaag niet zou lukken, dat we niet moeten panikeren en niet als stresskippen moeten koersen. Maar we gaan er wel alles aan doen om deze koers te winnen.”

