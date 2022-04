REACTIES VOORAF. Dylan Teuns mikt op slotklim, Jan Bakelants positief over kansen Wout van Aert: “Hij heeft de luxe dat hij in de sprint de snelste is”

Dylan Teuns: “Beste scenario is dat het op Roche aux Faucons gebeurt”

Na zijn zege in de Waalse Pijl wil Dylan Teuns in Luik-Bastenaken-Luik voor een twee op twee gaan. “Nee, er is bij mij nog geen sprake van decompressie. De vorm is heel goed. Het zou een eer zijn om hier te winnen, maar we moeten afwachten. Mijn coach was geëmotioneerd na de zege in de Waalse Pijl, en hij zei dat ik hier op mijn elan verder moet gaan.”

De renner van Bahrain-Victorious lijkt daarvoor te kijken naar de Roche aux Faucons, de laatste klim van de dag. “Het beste scenario voor mij is dat het daar gebeurt. De Roche aux Faucons is dé scherprechter in deze koers, het is een heel lastige helling in twee trappen. Het laatste stuk zal heel bepalend zijn. Het zwaarste deel van de klim ligt op de top van dat eerste stuk, maar de uitloper is ook enorm lastig. De afwezigheid van Tadej Pogacar zal ook invloed hebben, want UAE Team Emirates is een ploeg die het heft in handen neemt. Nu zal dat niet zo zijn, denk ik.”

Jan Bakelants: “Gisteren nog met Wout van Aert gebeld”

Ervaren rot Jan Bakelants verwacht dat de koers op La Redoute zal openbreken. “Met deze finale zullen de grote ploegen, als ze er een lastige koers van willen maken, alle kaarten daar een eerste keer op tafel moeten gooien. Het is goed dat Les Forges eruit is, ik denk niet dat die helling veel toevoegt. Ik denk dat Wout van Aert een realistische kans heeft om te winnen, hij heeft de luxe dat hij gewoon kan volgen en in de sprint de snelste is. Of ik nog tips heb? Toevallig hebben we gisteren nog gebeld. Maar wat er gezegd is, is geheim!” ”

Wat mogen we van Bakelants en zijn team Intermarché-Wanty-Gobert verwachten? “We gaan proberen mee de koers te maken en ons te tonen, het is een ander soort wedstrijd dan de Vlaamse klassiekers. We starten met realistische, maar ook wat meer bescheiden verwachtingen. We zullen zien waar het schip zal stranden. Ik denk dat we ons kunnen tonen en eventueel kunnen verrassen. Ik goed heb geslapen, goed gegeten en goed gekakt, dus het komt allemaal in orde (lacht). Ik ben blij dat ik erbij ben.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Philippe Gilbert: “Ik hoop zo ver mogelijk mee te kunnen”

Lokale held Philippe Gilbert was in 2011 de laatste Belg die Luik-Bastenaken-Luik won. In 2022 start hij voor de laatste keer in La Doyenne. Hij kreeg uiteraard een warm welkom bij de start. “Het is een mooie dag, en met al dat publiek hier. Dat doet me plezier, het is altijd plezant. Ik hoop om toch zo ver mogelijk de beste renners te kunnen volgen, maar dat is altijd moeilijk te voorspellen. En we moeten realistisch zijn over mijn capaciteiten.”