Neuville blijft derde in Rally van Kroatië, Tänak neemt leiding over van Rovanperä

Met nog maar één rit te rijden in de WK-rally van Kroatië, heeft Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) zondagvoormiddag de leiding overgenomen van Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1). Het verschil tussen beiden is 1,4 seconden in het voordeel van de Est. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) blijft derde.

Een half uur voor de start van de voorlaatste klassementsrit begon het te regenen. Rovanperä en Tänak waren de enige rijders die elk twee regenbanden aan boord hadden. Alle andere rijders moesten het doen met een combinatie van harde en zachte slicks.

De regen zorgde voor enorme tijdverschillen en gooide het klassement danig overhoop. Over een afstand van 13,15 km was Tänak 29,8 seconden sneller dan Rovanpera en boog hij zijn achterstand in één klap om naar een voorsprong van 1,4 seconden. Thierry Neuville reed op slicks de tweede tijd en was 10 seconden sneller dan Rovanperä en ruim anderhalve minuut sneller dan Craig Breen. In de stand blijft Neuville derde en heeft hij een voorsprong van 1:42 op Breen, die vierde is.

De powerstage gaat om 13u20 van start en ook dan wordt er regen verwacht.