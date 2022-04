“Rusland plaatst gevreesd raketsysteem op 60 kilometer van grens met Oekraïne”

Met die ballistische raketten zou Rusland het offensief van de grondtroepen kunnen ondersteunen, met name in het noordoosten van het land. Projectielen van de moderne Iskander-systemen staan bekend als lastig te onderscheppen door luchtverdediging en kunnen tot 500 kilometer ver reiken.

Oekraïne meldt zondagochtend dat de Russen zich vanuit het eigen Belgorod hergroeperen en versterken, vermoedelijk om de stad Charkov in het uiterste noorden van Oekraïne verder te omsingelen. Die stad werd al zwaar beschoten de afgelopen week. Ook in Donetsk en Loehansk gaat de strijd verder. Na het verlies van tientallen dorpjes in die regio’s, meldt Oekraïne nu meerdere tegenaanvallen op zaterdag. Zo zouden vier Russische tanks, vijf artilleriesystemen en vijftien gepantserde eenheden met succes onder vuur zijn genomen.

Volgens de Britten stuiten de Russen op sterk verzet van de Oekraïense troepen in de Donbas. Het Russische leger zou “aanzienlijke schade” zijn toegebracht. Verdere details werden hier niet over gegeven. Ondanks het verzet is Rusland er wel in geslaagd “wat terreinwinst” te boeken. Volgens de Britten wordt de effectiviteit van het Russische leger waarschijnlijk belemmerd door een slecht moraal onder militairen en de beperkte tijd om troepen van eerdere offensieven te reorganiseren en opnieuw te bewapenen.