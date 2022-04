Schaduwfavoriet minder: zieke Tiesj Benoot moet in laatste instantie forfait geven voor Luik-Bastenaken-Luik

Tiesj Benoot heeft in laatste instantie forfait moeten geven voor Luik-Bastenaken-Luik. De renner van Jumbo-Visma voelt zich niet lekker en is dus niet fit om te starten. Dat meldt het Nederlandse team zondagochtend.

LIVE. Volg Luik-Bastenaken-Luik hier op de voet!

“Jammer genoeg zal Tiesj Benoot niet starten in La Doyenne”, klinkt het bij Jumbo-Visma op sociale media. “De Belgische renner testte negatief op covid, maar voelt zich niet lekker.”

De afwezigheid van Tiesj Benoot is een serieuze streep door de rekening voor Wout van Aert. Benoot was in topvorm, reed al enkele mooie uitslagen dit voorjaar en stond Van Aert telkens uitstekend bij als superknecht. Jumbo-Visma kon dus met slechts zes renners aan de start komen in Luik: Wout van Aert, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen, Jos van Emden en Jonas Vingegaard.

Benoot is niet de eerste topper die moet afhaken voor La Doyenne dit jaar. Eerder moest ook zijn ploegmaat Primoz Roglic verstek geven met een blessure. Zaterdag haakte ook Tadej Pogacar (Team UAE) af wegens het overlijden van zijn schoonmoeder.

Zondagochtend raakte ook bekend dat Jai Hindley niet kan starten wegens ziekte. Ook niet de minste, want in 2020 werd de Australiër nog tweede in de Ronde van Italië.