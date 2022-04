Nu al exit Kevin Durant en Kyrie Irving? Brooklyn Nets op rand van uitschakeling in NBA-play-offs na nieuw verlies tegen Boston

De Nets gingen in het eigen Barclays Center in New York met 103-109 onderuit en kijken daardoor tegen een 0-3 achterstand aan. Boston heeft nog maar een zege nodig om door te stoten naar de halve finales van de Eastern Conference, waar uittredend kampioen Milwaukee of Chicago wacht.

Jayson Tatum was de uitblinker bij de bezoekers. Hij maakte 39 punten, deelde zes assists uit en plukte ook vijf rebounds. Bij de Nets waren Durant en Irving allebei goed voor 16 punten, tien minder dan teamgenoot Bruce Brown.

Nog in de Eastern Conference greep Toronto zijn laatste kans tegen Philadelphia. De Raptors wonnen onder aanvoering van Pascal Siakam (34 punten, 8 rebounds) met 110-102 van de 76ers en verkleinden zo hun achterstand tot 1-3.

In de eerste ronde van de Western Conference staat het zowel tussen Memphis en Minnesota als tussen Dallas en Utah na vier duels gelijk. De Minnesota Timberwolves wonnen zaterdagavond met 119-118 van de Memphis Grizzlies en hadden dat vooral te danken aan Karl-Anthony Towns, die met 33 punten (en 14 rebounds) een persoonlijk record neerzette in de play-offs. Ook de Utah Jazz won met het kleinste verschil (100-99) het thuisduel tegen de Dallas Mavericks. De bezoekers konden nochtans voor het eerst in de play-offs rekenen op hun Sloveense sterspeler Luka Doncic. Hij was meteen goed voor 30 punten, 10 rebounds en 4 assists. De Fransman Rudy Gobert kroonde zich tot matchwinnaar met een korf op elf seconden van het einde.

