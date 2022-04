Drie rijbewijzen ingetrokken bij controles in Tongeren

Tongeren

Drie bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve alcoholtest (2) of drugstest (1). Een van de bestuurders had een alcoholpromillage van 2.24.

De controles gebeurden op het Stationsplein, de Luikersteenweg en de Sint-Truidersteenweg. In totaal werden 212 bestuurders aan de kant gezet. 9 bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 tot 6 uur afgeven omdat ze boven de limiet zaten.

Een taxi die een rode keuringskaart had, was toch personen aan het vervoeren. Voor de passagiers eindigde de rit ter plaatse.

Twee bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze meer personen vervoerden dan toegelaten. In de laadruimte van een lichte vrachtwagen zaten 2 passagiers. De andere bestuurder had 4 passagiers op de achterbank zitten.

Nog eens acht pv’s werden opgesteld voor bestuurders van een tractor met een G-rijbewijs terwijl ze geen landbouwactiviteiten uitvoerden. mm