Bestuurder kritiek na klap tegen vangrail op E313

Beringen

Een bestuurder is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E313 tussen het klaverblad in Lummen en Beringen. In de richting van Antwerpen was hij met zijn auto tegen een vangrail terechtgekomen. De auto werd tegen een boom gekatapulteerd om daarna op het dak op de pechstrook terecht te komen. Het slachtoffer werd door de brandweer uit het wrak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in kritieke toestand zijn.

Op de plaats van het ongeval was er weinig verkeershinder. Een deskundige kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. mm