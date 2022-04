Dit zou een overwinning van Le Pen betekenen: “Reële kans dat er weer grenscontroles komen”

Niet enkel in Frankrijk kijken velen met een bang hart en zelfs dichtgeknepen billen naar zondag, ook in héél Europa en daarbuiten wordt de stembusslag met argusogen gevolgd. “Een extreemrechtse president kan de rol van Frankrijk in de wereld én in Europa grondig wijzigen”, zegt professor Hendrik Vos, Europakenner aan de UGent. “En dan kunnen we alleen maar hopen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als Marine Le Pen ze in haar programma opdient.”