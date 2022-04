Zelenski vergelijkt Russische “filtratiekampen” met concentratiekampen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in zijn dagelijkse avondtoespraak Rusland beschreven als “terroristische staat”. “De daden van de Russen in Marioepol zijn te vergelijken met wat de nazi’s hebben gedaan.”

Volgens Zelenski kwamen er zaterdag acht mensen om het leven bij een bomaanval op Odessa, onder wie een drie maanden oud meisje. “Hoe heeft zij Rusland bedreigd? Het lijkt erop dat het doden van kinderen een nieuw nationaal idee is van de Russische Federatie”, aldus de president. “We zullen alle verantwoordelijken voor deze aanval identificeren. Iedereen die de orders gaf, iedereen die de orders uitvoerde... Het maakt niet uit hoe lang het duurt, maar al deze klootzakken zullen verantwoording moeten afleggen voor elke dood die ze hebben veroorzaakt.”

Zelenski verklaarde ook nog dat Rusland nog altijd “filtratiekampen” gebruikte, waar Oekraïënse burgers noodgedwongen naartoe gestuurd worden door de Russische troepen. “Eigenlijk zijn dat gewoon concentratiekampen, zoals die van de nazi’s in het verleden. De overlevenden worden verder naar bezette gebieden en naar Rusland gestuurd. Ze deporteren ook kinderen, in de hoop dat ze vergeten waar hun thuis was en waar ze vandaan komen.”