Ali B. ontkent beschuldigingen: “We hebben als volwassenen geflirt en gezoend”

Ten Damme kwam vrijdag met het verhaal naar buiten. De feiten zouden dateren van 2014. Ze was toen met de rapper en The voice-jurylid in Marokko voor opnames van zijn muziekprogramma. Ali B schrijft op Instagram dat het slechts een vage beschuldiging is, die gewoon niet klopt. “Zo’n 8 jaar geleden hebben Ellen en ik wat geflirt en gezoend. Zoals we dat jaren eerder ook al eens deden, vrijwillig en als twee volwassen mensen. Meer was het niet. We schreven daarna samen een mooi persoonlijk kwetsbaar liedje en maakten een videoclip. In de beeldvorming ben ik nu dader en zij slachtoffer. Onbegrijpelijk, want nadien stuurden we elkaar berichten en zagen we elkaar af en toe.” Ten Damme zou aangifte hebben gedaan.

