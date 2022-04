Het F1-circus strijkt dit neer in het Italiaanse Imola, oftewel Ferrari-land. Maar het is niet Charles Leclerc die op de pole start, wel Max Verstappen. “Na het moeilijke weekend in Melbourne zijn de zorgen bij Verstappen nu weg”, zegt onze F1-man Marc Cornelissen in Imola. “Voor Hamilton gaat het dan weer van kwaad naar erger.”