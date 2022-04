Gehandicapt Kangoeroes Mechelen blijft winnen in Elite Gold

Een gehandicapt Kangoeroes Mechelen blijft lekker in de winning-mood in de Elite Gold van de BetFirst BNXT League. De Maneblussers wonnen in de eigen Winketkaai van Landstede Hammers uit Zwolle. Meteen goed voor een 8 op 9 in de Elite Gold.

Kangoeroes Mechelen was al zeker van de tweede stek en rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales van de Belgische play-offs. Nog in Elite Gold won Groningen met 74-83 in Bergen en walste Leuven Bears over ZZ Leiden: 86-57. In Elite Silver zegevierde Charleroi met 95-58 van The Hague Royals.