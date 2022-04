Euromillions Volley League: Menen houdt Maaseik uit play-off finale

Menen heeft zich zaterdagavond van een plaats in de play-off-finale verzekerd. Dat deed het door met 3-2 te winnen van Roeselare, ook de tegenstander in de finale (best of 5). De setstanden waren 25-22, 21-25, 25-21, 20-25 en 15-13.

Menen moest winnen om Maaseik van de tweede plaats te houden, want de Limburgers hadden vlot met 3-0 gewonnen van Aalst (25-19, 25-22, 25-23). Maaseik eindigde op de derde plaats met 10 punten, achter Menen (11) en Roeselare (15). Aalst is laatste met 0 punten. In de volledig West-Vlaamse finale heeft Roeselare dus het thuisvoordeel.

In de Challenge Final Four, die het laatste Europese ticket oplevert, sloot Gent, dat al zeker was van de eerste plaats, zijn seizoen af met een 3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-18) nederlaag in Leuven. In de andere wedstrijd van de dag verloor Borgworm met 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 25-23) in Achel.