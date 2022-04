Lotte Kopecky haalt podium in omnium Nations Cup baanwielrennen Glasgow

Op de derde en voorlaatste dag van de manche voor de Nations Cup baanwielrennen in het Schotse Glasgow is Lotte Kopecky zaterdagavond als derde geëindigd in het omnium.

In haar omnium begon Lotte Kopecky na een vierde plaats in de scratch, een dertiende in de temporace en een vijfde in de afvallingskoers als vijfde aan het laatste onderdeel, de puntenkoers. Die finale werd ontsierd door een zware valpartij van leidster en wereldkampioene Katie Archibald, die zo uit de koers verdween. De zege ging uiteindelijk naar de Japanse Yumi Kajihara, Kopecky klom door winst in de laatste sprint nog naar de derde plek. De winnares van de Ronde van Vlaanderen, die in Glasgow haar succesvolle voorjaar afsluit, komt zondag op de slotdag ook nog in actie in de ploegkoers.

In de ploegkoers voor mannen eindigde België zaterdagavond net naast het podium. Nadat ze op de eerste plaats waren geëindigd in hun kwalificaties, deden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder ook in de finale van die ploegkoers volop mee voor winst. Daarvoor bleken de Fransen en de Japanners uiteindelijk te sterk, en in de slotsprint vielen de Belgen in extremis ook van het podium. Ghys/De Vylder moesten uiteindelijk met een vijfde plek tevreden zijn.