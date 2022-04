Tim van Hemel zevende in Challenge triatlon Puerto Rico

Tim Van Hemel is zaterdag in Puerto Rico op de Canarische Eilanden, zevende geworden in een halve triatlon van het Challenge Family circuit. De voormalige Europese kampioen cross-triatlon finishte meer dan 12 minuten achter de Duitser Mika Noodt, die de wedstrijd (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km hardlopen) won in 3u43:36.