Annemiek van Vleuten vindt het niet erg dat ze met Marta Cavalli een nieuwe concurrente erbij heeft: “Dit hebben we nodig in het vrouwenwielrennen”

Annemiek van Vleuten zal zondag andermaal meedingen voor de prijzen in Luik-Bastenaken-Luik. Maar dat geldt ook voor de Italiaanse revelatie Marta Cavalli, die Van Vleuten afgelopen woensdag nog wist te kloppen in de Waalse Pijl. Van Vleuten koestert in ieder geval geen wrok en is zelfs blij dat Cavalli het zo goed doet.

“Ik denk dat het heel goed is voor het vrouwenwielrennen dat het niet alleen de Nederlandse meisjes zijn die het elkaar moeilijk maken”, zei Van Vleuten zaterdag.

De Nederlandse rensters zijn al jaren oppermachtig, met de inmiddels gepensioneerde Anna van der Breggen als recordhoudster met zeven overwinningen op rij op de Muur van Hoei. De Nederlandse vrouwen hebben zes van de laatste tien wereldkampioenschappen op de weg gewonnen, Lorena Wiebes heeft de meeste overwinningen van 2022 en Van Vleuten is de nummer 1 renster van de afgelopen 12 maanden.

Maar de rest van de wereld is een beetje aan het inlopen. Italië heeft de regenboogtrui op de schouders van Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini won Parijs-Roubaix en Cavalli staat op de drempel van een mogelijke Ardense triple in Luik-Bastenaken-Luik.

“Goed teken voor het vrouwenwielrennen”

“Ik vind het supergoed dat andere nationaliteiten van zich laten horen, ook met de zege van Lotte Kopecky in de Ronde. Het is wat we nodig hebben in het vrouwenwielrennen”, zei Van Vleuten. “We hebben meer nationaliteiten nodig en meer meisjes die winnen, ook meer teams die verantwoordelijkheid nemen in de koers. Ik denk dat het een goed teken is dat het vrouwenwielrennen zich in die richting aan het ontwikkelen is.”

“Ik was super blij met mijn tweede plaats in de Waalse Pijl. Het was de derde keer dat ik op het podium stond, dus voor mij was het echt een goede prestatie. Iemand was beter dan ik, ik evalueer altijd of ik iets beter kan doen, maar ik denk niet dat ik iets meer had kunnen doen.”

Gevraagd naar haar ambities voor Luik-Bastenaken-Luik, antwoordde Van Vleuten: “Morgen wil ik het liefst mijn beste prestatie ooit neerzetten. Ik ben altijd blij als ik alles geef en dat is het doel voor morgen”, vertelde Van Vleuten. Hoe ze dat zal doen? “Je wacht gewoon tot de laatste 200 meter en dan gaan we voor de sprint”, lachte de Nederlandse.