Treurnis in Maaseik ondanks vlotte zege: voor het eerst in 7 (!) jaar geen titelfinale

Greenyard Maaseik ziet de titelfinale door de neus geboord. Dat is geleden van het seizoen 2014-2015. De Maaslandse topclub won wel in Aalst op de laatste speeldag van de Final Four, maar ook Menen klopte Roeselare en stoot zo door naar de titelfinale.

Maaseik had zich in deze Final Four in een zeer benarde situatie gewerkt. Alles werd beslist op de laatste speeldag, waarbij Greenyard haar lot niet in eigen handen had. Het moest hopen dat Menen niet won van Roeselare. Stap één: kost wat kost zelf winnen in Aalst. Maaseik, nog zonder coach Bertini en captain Cox (corona) verscheen gemotiveerd ten tonele. Het nam een blitzstart: over 4-7 ging het naar 13-21. Cirovic en Treial stonden meteen stevig aan het kanon en in spaarmodus trok Maaseik de openingsset aan boord: 0-1. Hetzelfde verhaal in set twee. Aalst maakte teveel foutjes en werd simpelweg overklast. Overbeeke prikte wel tegen, maar ook Reggers en Martinez begonnen aan de overkant warm te draaien. De thuisploeg kreeg zo een 14-20 rond de oren.

Concentratieverlies bij Maaseik zorgde ervoor dat Aalst toch wat beter in het ritme kwam. Het mocht zelfs terugkeren tot 21-24, maar Martinez maakte het met wat vertraging dan toch af. Set drie werd een pak spannender. Aalst was gemotiveerd en wilde er duidelijk nog een laatste keer dit seizoen alles uitpersen. Op die manier eerde het ook coach Johan Devoghel, die na 15 jaar dienst afscheid neemt van de club. Beide teams hielden mekaar in evenwicht en in moneytime had Aalst zelfs even 22-20 beet. Het moment voor Maaseik om door te duwen. Martinez en vooral Cirovic toonden zich cruciaal. Uiteindelijk zorgden eerst Reggers en tot slot Vanker met een killblock voor 23-25 en 0-3. Maaseik won oververdiend en deed wat absoluut moest.

Nagelbijten

Na het fluitsignaal was het nagelbijtend kijken naar het West-Vlaamse onderonsje Menen-Roeselare. Knack was al zeker van het thuisvoordeel in de finale en dus kregen enkele basisspelers rust. In een sfeervolle sporthal kwam Menen twee maal op voorsprong, maar Roeselare sleepte een tiebreak uit de brand.

Het werd een thriller van jewelste. Menen had 13-11 beet maar het ervaren Knack keerde nog maar eens terug. Uiteindelijk trok Menen dan toch het laken naar zich toe. Ontlading tot en met. De club schreef geschiedenis met haar eerste titelfinale ooit. Maaseik blijft met lege handen achter. Géén bekerfinale, géén titelfinale. De balans van dit seizoen oogt erg mager.