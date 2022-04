Zonder Pogacar vol in de aanval: Team UAE heeft met Hirschi nieuw aanvalsplan klaar voor Luik-Bastenaken-Luik

UAE Team Emirates moet het zondag in Luik-Bastenaken-Luik stellen zonder haar kopman Tadej Pogacar, maar het team heeft zijn tactiek snel aangepast en is klaar om in het offensief te trekken. “Ik hoop dat ik net als tijdens de Amstel in goede vorm ben”, vertelde Marc Hirschi.

Pogacar kondigde zaterdagochtend aan dat hij de wedstrijd zou missen, nadat hij na La Flèche Wallonne naar Slovenië was gevlogen na het overlijden van zijn schoonmoeder. Brandon McNulty werd opgeroepen in zijn plaats, terwijl Marc Hirschi nu de ploeg zal leiden zondag.

De Zwitser zei zaterdag tijdens de ploegenpresentatie dat het team offensiever zal rijden dan anders het geval zou zijn geweest als Pogacar meedeed. “Het is vooral triest dat Tadej er niet bij kan zijn, maar er zijn natuurlijk belangrijkere dingen in het leven dan fietsen”, zei Hirschi. “We zullen proberen er het beste van te maken. Zijn afwezigheid heeft onze tactiek een beetje veranderd. We hebben hier zeker een sterke ploeg en we moeten morgen offensief rijden.”

“Met Tadej in zijn huidige vorm draaide het enkel en alleen om hem en was het de bedoeling om hem naar de beklimmingen te brengen en de wedstrijd te controleren”, voegde Hirschi eraan toe. “Nu zijn we meer in de positie om situaties te creëren en vroeg aan te gaan. We hebben veel renners die echt diep kunnen gaan in de finale.”

“Menselijke kant erg belangrijk”

Teambaas Mauro Gianetti zei dat de menselijke kant erg belangrijk is en dat Pogacar even rust moet nemen nu. “Het is heel moeilijk voor hem en natuurlijk ook voor ons. De menselijke kant is erg belangrijk”, zei Gianetti. “We hebben een goed team, we zijn hier om de koers te winnen, maar op hetzelfde moment moet Tadej een pauze nemen. Natuurlijk, dit was het laatste doel van zijn voorjaar, maar het seizoen is lang. Op dit moment is het niet het belangrijkste voor ons in de ploeg. We zorgen voor al onze renners.”

Zondag zal Hirschi de teugels in handen nemen. De 23-jarige renner kende een solide, zij het late, start van zijn seizoen na zijn heupoperatie. Hij won Per Sempre Alfredo, werd derde in de Settimana Coppi e Bartali en scoorde top 10-klasseringen in de GP Industria, GP Indurain en Amstel Gold Race.

“Tijdens de Amstel voelde ik me heel goed, al was dat in de Brabantse en Waalse Pijl niet meteen het geval. Dus ik hoop dat ik net als tijdens de Amstel in goede vorm ben en dat ik in de laatste beklimmingen bij de besten blijf. Ik heb nog wel wat last van mijn heup. Het kan eigenlijk best lang duren, tot wel een jaar, tot het helemaal normaal voelt. Maar zeker is dat de heup nu veel beter aanvoelt. Ondanks het feit dat ik de laatste dagen nog wat spierproblemen had. Ik hoop dat het voor zondag opgelost is, maar het zijn gewoon spieren die sterker moeten worden”, aldus Marc Hirschi.