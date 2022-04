OVERZICHT HANDBAL. Pelt verliest in Visé en zakt naar derde plaats, Bocholt krijgt kans om leidersplaats te grijpen

Het gelijkspel van Pelt in Bocholt op de eerste speeldag van de play-offs vroeg in Visé om bevestiging. Die kwam er niet. Pelt verloor met 29-25-cijfers en zakt naar de derde plaats. Visé is de nieuwe leider. Een leidersplaats die het zondag misschien weer moet afstaan aan Bocholt.

Geen Bart Köhlen en Robin Schoenaker (beiden geblesseerd) in de kern bij Sporting Pelt. Marco Vernooy, de vorig seizoen nochtans een punt zette achter zijn carrière, werd van stal gehaald om de defensie wat meer stabiliteit te geven.

De eerste helft was best spannend, hoogstaand daarentegen niet. Scoren bleek voor beide ploegen een enorm probleem al dient hier onmiddellijk aan toegevoegd worden dat de doelmannen Plessers en Denert een begenadigde dag hadden. Na een kwartier leidde Visé met twee doelpunten verschil (5-3), tien minuten later waren de rollen omgekeerd (7-9). En ook bij een 12-12 halverwege konden beide ploegen leven. Pelt verloor de aansluiting in het eerste kwartier van de tweede helft. Visé zorgde voor een kloofje van vier doelpunten en dat was er voor de Limburgers teveel aan.

Femina Visé verdubbelt voorsprong

In de nationale vrouwencompetitie werd de vierde speeldag in de play-offs afgewerkt. Visé won voor eigen publiek tegen Uilenspiegel (33-29) en profiteert daarmee optimaal van het gelijkspel tussen Hasselt en Sint-Truiden. Visé verdubbelt daarmee de voorsprong op eerste achtervolger Sint-Truiden. De Limburgse ploeg kijkt met nog zes wedstrijden te gaan tegen een achterstand van twee punten aan, bekerwinnaar Hasselt wordt op vijf punten gezet. (ik )

-