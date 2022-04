“De dag begint met brede opklaringen, maar na de middag kans op een bui”

In de loop van de namiddag kan dit her en der mogelijk eens in een kortdurende bui resulteren. Op de meeste plaatsen in onze provincie blijft het echter droog tot geruime tijd na zonsondergang. In de vooravond kan het zelfs weer voor een poosje grotendeels uitklaren.

De maxima zullen ergens in de buurt van 17 a 18°C uitkomen. Deze temperaturen zijn haalbaar tijdens de zonnige perioden. Wanneer het een tijdje bewolkt wordt zal het enkele graden afkoelen en vooral in de wind vrij fris aanvoelen. Die wind blijft immers matig vanuit noordoostelijke richting waaien.

Tijdens de nacht naar zondag vergroot de kans op een aantal lokale buien. Zeer lokaal zouden dit mogelijk zelfs heuse plensbuien kunnen worden waaruit meer dan 10 liter per vierkante meter kan vallen. Ter hoogte van de buien waait er immers slechts een zwakke wind waardoor ze zich dus traag zullen verplaatsen.

Vanwege de wolkenvelden de temperatuur ruim boven het vriespunt.

