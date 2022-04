Geen verrassende kampioenen op PK tijdrijden in Leopoldsburg

Het was omwille van corona al een paar jaar geleden dat er op het militair domein in Leopoldsburg nog eens voor de provinciale titels tijdrijden werd gestreden. Alle categorieën kwamen aan de beurt. Verrassingen vielen er niet echt uit de bus. De verwachtte kampioenen haalden het ook.

Zo was Rutger Wouters bij de elite z/c veruit de beste. Ondanks de strakke wind maalde hij zijn tijdrit af aan een gemiddelde snelheid van meer dan 46km/u en daarmee deed hij 49” beter dan gewezen Limburgs tijdritkampioen Joshua Teasdale en 1’41” beter dan Glenn Loenders, nog een specialist van rijden tegen de klok.

Bij de beloften werd vooraf bij afwezigheid van Jonathan Vervenne (geselecteerd voor de testtijdrit in Poperinge waar hij trouwens 2de werd) Senne Thonnon als de te kloppen man aangewezen. Hij is nog maar eerstejaars belofte, maar iemand die vorig seizoen onder meer in de Ster van Zuid-Limburg in de proloog een sterk internationaal deelnemersveld versloeg, heeft mogelijkheden in deze discipline. En dat bleek nu nog maar eens. Hij haalde het met bijna een halve minuut voorsprong op Joris Haex en Bob Poelmans.

Bij de juniores geen Sente Sentjens en Niels Driesen aan de start omdat ze dit weekend met hun team aan de slag zijn in de Spaanse tweedaagse Gipuzkoa Klasikoa. Twee stevige concurrenten minder voor Looienaar Dré Goelen. Maar afgaande op de sterke tijd die Goelen liet afklokken zouden die twee meer dan hun tenen hebben moeten uitkuisen om hem te kunnen kloppen. Naast de wegtitel voegt Dré Goelen nu ook een tijdrittitel aan zijn verzameling kampioenentruien toe.

Bij de nieuwelingen ging de titel naar Aless De Bock en dat is ook allerminst een verrassing. Yoram Knaepen uit Linkhout, die zichzelf meer veldrijder dan wegrenner vindt, haalde het bij de eerstejaars nieuwelingen.

Verder waren er bij de dames, waar we eerlijkheidshalve moeten melden dat er weinig deelnemers in de verschillende categorieën aan de start kwamen titels voor Emma Szekely, Kato Willemoons en Sophie Brouckaert. Bij de elite3 haalde Carlo Porco het voor zijn broer Fabio en bij de aspiranten gingen de titels naar Tibo Bylois (12j), Vigo Van der Krieken (13j), Yasu Vervoort (14j), Dieuwke Vanhees (13jM), Melanie Lemmens (14jM).