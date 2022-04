BK zwemmen: Florine Gaspard blinkt palmares op met twee extra titels

Florine Gaspard heeft zaterdag op de tweede dag van de Belgische kampioenschappen zwemmen in het Antwerpse Wezenberg haar palmares opgeblonken met twee extra titels. Ze toonde zich zowel op de 100 meter schoolslag als op de 50 meter vrije slag de beste. Vrijdag al won ze de 50 meter schoolslag.

Op de 100 meter schoolslag domineerde ze in een tijd van 1:08.17. Op de 50 meter vrije slag dicteerde ze de wet in 25.80, een verbetering van haar persoonlijk record.

Valentine Dumont schreef de 400 meter vrije slag op haar naam in 4:10.82, nadat ze op vrijdag al de titel pakte op de 200 meter vrije slag. Ook Roos Vanotterdijk mocht twee titels vieren op twee dagen met de 100 meter rugslag (1:02.42) en de 100 meter vlinderslag.

Bij de mannen mochten er ook al drie op beide dagen de vuist ballen: Lucas Henveaux op de 400 meter vrije slag (3.51.99) na de 200 meter vrije slag, Stan Franckx op de 100 meter rugslag (56.89) na de 200 meter rugslag, en Xander Hebb op de 200 meter wisselslag (2:06.87) na de 400 meter wisselslag.

In de andere wedstrijden van de dag kroonde Jérôme Elmo zich tot winnaar van de 50 meter vrije slag (22.64), hield Noah De Schryver de tegenstand af op de 100 meter schoolslag (1:02.94) en ging Liam Fourneau met de zege aan de haal op de 200 meter vlinderslag (2:04.72). Ook Margot Van Heghe, op de 200 meter vlinderslag (2:19.84) en Zinke Delcommune, op de 200 meter wisselslag (2:17.66), vielen in de prijzen.

In de twee aflossingen van de dag kaapte LGN (Emma Govaerts, Camille Henveaux, Ambre Franquinet en Grace Palmer) de overwinning weg op de 4x200 meter bij de vrouwen in een tijd van 8:29.18, terwijl BRABO (Jesse De Smedt, Niels De Meyer, Zeno Kalogeropoulos en Noah Martens) dat kunstje overdeed bij de mannen in een chrono van 7:50.95.