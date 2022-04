Rovanperä en Tänak strijden voor de zege- in Rally van Kroatië , Breen en Neuville voor het podium

Craig Breen (Ford Puma Rally1) volgt als derde en heeft op zijn beurt een voorsprong van 4.9 seconden op Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), die vierde is. Neuville werd vrijdagavond bestraft met een tijdstraf van één minuut voor overdreven snelheid. Met nog vier ritten te rijden op zondag, goed voor zo’n 54 competitieve kilometers, wordt het voor de top vier zeker geen wandeling in het park. Rovanperä en Tänak strijden voor de zege, terwijl Breen en Neuville hetzelfde zullen doen voor het podium.

Leider Rovanperä en Ott Tänak waren de enige twee rijders die zaterdagochtend met twee slicks en vier regenbanden het servicepark verlieten. Beiden hadden hetzelfde doel voor ogen: de schade proberen te beperken in de relatief droge ritten om in de derde rit in de bergen, waar mist en een vochtig wegdek het extra moeilijk maakten, toe te slaan. Tänak won die rit. Rovanperä reed lek, verloor 54.5 seconden, maar bleef leider. Zaterdagnamiddag pitste Tänak nog wat van zijn achterstand af. De Est hoopte opnieuw toe te slaan in de bergen, maar de tweede doortocht werd uiteindelijk geannuleerd vanwege de dikke mist. Een tegenslag voor de Est die in de laatste rit zijn achterstand op Rovanperä zag toenemen tot 19.9 seconden, nadat de leider de puntjes op de i had gezet en in de laatste rit van de dag de snelste tijd had gereden.

Voor Neuville en Wydaeghe begon de dag met een flinke kater. Net voor het slapengaan vrijdagavond werden ze op de hoogte gebracht dat hun snelheidsovertreding van vrijdagmiddag nog een flinke staart kreeg. Volgens het FIA Safety Tracking System bleek het duo over een afstand van ongeveer elf kilometer meerdere overtredingen te hebben begaan. De wedstrijdleiding bestrafte het duo met één volle minuut straftijd en een werkstraf van twee dagen. Alsof dat nog niet genoeg was begon de dag van het Belgische duo met een technisch probleem waardoor ze één minuut te laat aan de start kwamen en nog eens 10 seconden straftijd opliepen.

© AFP

Neuville staat bekend om zijn ijzersterk karakter en ook op zaterdag toonde hij zich strijdvaardig. Zaterdagnamiddag ontbond de Belg zijn duivels en leek hij in de langste rit van de rally op weg naar de snelste tijd, tot hij in het slot van de rit de kracht uit zijn motor voelde weglopen. Aan de finish sprak de Belg over een motorprobleem, maar mogelijk werd het probleem veroorzaakt door een gebrek aan koeling. In de volgende ritten kon hij probleemloos aanvallen en naderde hij in de stand tot op 4.9 seconden van Craig Breen, die derde is. “Ik denk dat we het podium verdienen. We gaan er alles aan doen, maar makkelijk wordt het niet”, zei Neuville aan de finish.

Voor Grégoire Munster was de tweede wedstrijddag voorbij vooraleer die goed en wel begonnen was. “Op weg naar de start van de tweede rit deed er zich een probleem voor en moesten we de wagen aan de kant zetten. Na nazicht van de wagen door het team bleek dat er zich een probleem voordeed met de benzinepomp. Zondag gaan we opnieuw van start om toch nog wat ervaring op te doen”, aldus Grégoire Munster.