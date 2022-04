Bart Swings loopt blessure op bij eerste skeelerwedstrijd van het jaar: “Moeilijk te zeggen hoe erg het is”

Op de tweede dag van de Europa Cupwedstrijden skeeleren in Gross Gera is Indra Médard op de puntenkoers over 5.000 meter als derde geëindigd. Bij de vrouwen werd Fran Vanhoutte vijfde. De twee West-Vlaamse skaters kwamen ieder in hun race als eerste over de finish en verzamelden zodoende drie punten. De zeges gingen naar de Fransman Doucelin Pédicone en Gabriele Vargas uit Ecuador.

Eerder in de race hadden Médard noch Vanhoutte zich voorin het peloton laten zien. Dat deed bij de mannen wel Jason Suttels, die een sterk begin echter geen vervolg wist te geven. Hij werd zevende. Bij de junioren waren er vijf Belgische klasseringen in de top-tien Siebe Suttels (vierde), Laurens Bergé en Jorun Geerts (zesde), Tom Mulder (zevende), Daan Soetaerts (negende).

Grote afwezige was Bart Swings, die zich met een spierblessure had afgemeld. Op de 500 meter was hij wel gestart, maar plaatste hij zich niet voor de finale. Hij werd vijfde, maar noteerde wel een betere tijd (38,890 seconden) dan de winnaar van de finale, de Chileen Ricardo Verdugo (39,400).

Taart en zorgen

“In de halve finale is het in mijn lies geschoten”, vertelt de olympische kampioen op de massastart. “Het is op dit moment moeilijk te zeggen hoe erg het is, dat zal ik maandag weten. Ik kon vandaag alleszins niet meer starten, ook omdat ik het zeker niet erger wil maken. Ik maak me dus wel wat zorgen. Plus, ik had graag gestart want ik voel me goed.”

Ook Sandrine Tas verscheen zaterdag niet aan de start. De enige Belgische prijs op de 500 meter ging naar junior Siebe Suttels, derde. Zijn collega Bergé werd vijfde. Bij de vrouwen werd Fran Vanhoutte tiende.

Twee weken geleden had de 31-jarige Swings de training na een vakantie hervat. In Gross Gerau, niet ver van Frankfurt, werd hij bij zijn terugkeer op de skatepiste op gebak onthaald. De olympische kampioen voorzag de mascotte van de organiserende club Blau-Gelb van zijn handtekening. Dat kleinood werd vervolgens geveild. De opbrengst was voor een steunfonds voor Oekraïne.