RWDM zal volgende week vol aan de bak moeten in en tegen Seraing als het volgend seizoen ten koste van Seraing in 1A wil voetballen. In het eigen Edmond Machtens-stadion liep het alvast mis. Een doelpunt van Mikautadze was voldoende voor de Luikenaars. RWDM kan zich wel optrekken aan een sterke partij, al zal de efficiëntie dan wel omhoog moeten in de terugmatch.