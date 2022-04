10/10! Bayern München schrijft uitgerekend tegen rivaal Dortmund geschiedenis met tiende landstitel op rij

Der Rekordmeister heeft zijn naam nog wat meer eer aangedaan. In de Klassieker kon Borussia Dortmund Bayern in de eerste helft niets in de weg leggen en mocht het blij zijn dat het ‘maar’ 2-0 stond. Na de pauze maakte Dortmund het opnieuw spannend na een strafschopdoelpunt van Can, maar Musiala maakte nog de beslissende 3-1. Bayern kroont zich voor het tiende jaar op rij tot landskampioen in Duitsland. Een bijzonder record!