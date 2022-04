26-jarige bromfietsster op slag dood na aanrijding op oversteekplaats in Lille

Bij een zwaar verkeersongeval op de Poederleeseweg in Lille is zaterdagmiddag rond 13.23u een bromfietsster van 26 jaar uit Herentals om het leven gekomen.

Volgens de eerste vaststellingen stond de vrouw ter hoogte van het Aldi-warenhuis te wachten om de straat over te steken. Een voertuig stopte om het slachtoffer te laten passeren, maar de bestuurder van een bestelwagen die uit de andere richting kwam, had niets in de gaten en reed de bromfietsster hard aan. Voor de jonge vrouw kwam alle hulp te laat.

De verbinding tussen Poederlee (Lille) en Lille was geruime tijd afgesloten. De lokale politie stelde een omleiding in voor al het verkeer.

© Marc Peeters

(mph)