Wout van Aert over het plan voor Luik-Bastenaken-Luik: “Dit is misschien wel de makkelijkste klassieker voor mij”

“Ik geef mezelf een kleine kans om te winnen en een goeie kans op mooie notering. Ik geloof dat ik hier iets kan doen, anders zou ik niet starten”, zei Van Aert na een uitgebreide verkenning van het parcours van La Doyenne. “Als je er boven op de Roche aux Faucons niet bij bent, zal van terugkeren geen sprake meer zijn. Of die helling het kantelpunt van de koers is? Ja. Daar ontploft het meestal, maar je moet er wel geraken natuurlijk. Er zijn er vaak al veel voordien afgereden. Proberen te volgen zal al moeilijk genoeg zijn.”

Volgen is zondag het plan, zo werd duidelijk op de ploegenvoorstelling zaterdag. “Ik zat voor Parijs-Roubaix met vraagtekens maar alles verliep vrij goed, want ik stond op het podium”, aldus de Belgische kampioen. “Ik heb dus nu meer vertrouwen. Mijn benen? De eerste paar dagen deden die pijn (lacht). Maar ik heb mijn hoofd dan op Luik gezet en goed getraind. Ik ben voldoende hersteld.”

“Ik denk dat voor mij Luik misschien wel de makkelijkste klassieker is om te rijden”, ging hij voort. “Ik moet proberen te volgen. Dat zal zwaar zijn, maar er is weinig tactisch aan morgen. Ik ben niet de man die moet gaan aanvallen. Dus ik ga de beste klimmers proberen te volgen en dan ben ik erbij in de finale. Daar hopen we te zitten met mezelf, Jonas (Vingegaard, red.) en Tiesj (Benoot, red.) Hopelijk hebben we dan een mannetje meer dan de andere ploegen.”

Wie er zondag bij is, dat is topfavoriet en Tourwinnaar Tadej Pogacar. De Sloveen laat La Doyenne passeren na het overlijden van zijn schoonmoeder.

“Dat gaat de koers uiteraard zwaar beïnvloeden”, aldus Van Aert. “Hij was voor mij alleszins de grote favoriet. De tactiek van UAE zal zeker veranderen nu. Ik denk dat ze de koers niet meer zullen controleren, dus het zal meer aan andere teams zijn. We zullen zien, maar we zullen andere renners in het oog moeten houden nu. Als Tadej erbij was geweest, dan had iedereen naar hem gekeken.”