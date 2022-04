Cadeau voor Aleksandar Mitrovic! 41ste treffer van het seizoen is niet volledig over de lijn, maar goal telt wel degelijk

Aleksandar Mitrovic scoort dit seizoen aan de lopende band voor Fulham. Ook in de topper tegen Bournmouth was de Serviër trefzeker, al was er toch een geurtje aan zijn openingsgoal. In de herhaling zien we dat de bal niet volledig over de doellijn is, maar de 0-1 voor Fulham op dat moment bleef wel gewoon staan. Gelukkig voor Bournemouth kon Solanke in minuut 98 nog gelijk maken. Fulham is al zeker van een terugkeer naar de Premier League. Bournemouth staat tweede, maar kan nog ingehaald worden.