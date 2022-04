Hoopgevend voor de Giro! Tim Merlier kruipt voor het eerst weer op de fiets na lelijke val in Roubaix

Tim Merlier heeft voor het eerst sinds zijn val in Parijs-Roubaix een trainingstochtje afgewerkt. De voormalig Belgische kampioen hoopt tijdig hersteld te geraken voor de Ronde van Italië begin volgende maand.

Het was even schrikken op de Velodroom in Roubaix. Tim Merlier kwam hevig bloedend de piste opgereden en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht om de wonde aan zijn elleboog te verzorgen. Die vervelende blessure zorgde voor de nodige vraagtekens bij de sprintbom. De Ronde van Italië, een van de doelen van Merlier, begint namelijk al binnen enkele weken.

Vandaag trok Merlier voor het eerst sinds zijn val in Roubaix weer de baan op. De voormalig Belgische kampioen leek weinig last te ondervinden aan zijn elleboog en trok er twee uurtjes op uit. Het doet alvast het beste vermoeden voor een mogelijke deelname aan de Giro volgende maand.