Op het podium was hij een entertainer pur sang. Ernaast stil en wereldvreemd. Naar de buitenwereld toe was Arno Hintjens een enigma. Maar wie hem kende, weet beter. Vriend en regisseur Dominique Deruddere uit Leopoldsburg en TC Matic-gitarist Jean-Marie Aerts herinneren zich een man die hunkerde naar contact. Al liet Arno ook bij hen nooit in zijn ziel kijken.