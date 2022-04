Franse profwielrenster doet hallucinant verhaal van zware aanrijding op training: “De menselijke domheid zal nooit ophouden”

De 23-jarige Lucie Jounier zou tijdens haar training opzettelijk aangereden zijn door een automobilist, die haar vervolgens bewusteloos achterliet. De Française hield er een hersenschudding en een gebroken hand aan over. “De menselijke domheid zal nooit ophouden”, schrijft ze op Instagram.

De 23-jarige renster van Arkéa-Samsic, die afgelopen weekend nog Parijs-Roubaix reed, was aan het trainen in Bretagne toen het incident plaatsvond. Ze hield er een hersenschudding, een trapeziumfractuur en verschillende snij- en schaafwonden aan haar gezicht aan over. Ze verloor ook het bewustzijn tijdens de crash.

“Ik ben normaal gewend om vrolijkere berichten te maken, maar ik denk dat het belangrijk is om dit soort gedrag aan de kaak te stellen”, schreef Jounier op Instagram naast een foto van haar arm in het gips.

“Ik ben dinsdag tijdens een training opzettelijk onderuit gehaald in een afdaling. Zonder aanleiding werden we door een auto ingehaald, waardoor we werden afgesneden. Helaas kon ik de val niet meer ontwijken. Resultaat: bewusteloosheid en een trapeziumfractuur. De menselijke domheid zal nooit ophouden”, ging Jounier verder.

De bestuurder van de auto stopte niet na de crash. Jounier werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze werd behandeld aan haar verwondingen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer kan koersen.

Jounier is bezig aan haar derde seizoen als prof bij Arkéa . Ze werd eerder dit jaar vierde in de GP Oetingen en eindigde net buiten de top 10 in de vrouweneditie van Le Samyn.