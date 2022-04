Geen 16 matchen op rij ongeslagen: RB Leipzig loopt in het slot tegen dure nederlaag aan tegen Union Berlin

Op de 31e speeldag in de Duitse Bundesliga werden er vanmiddag vijf matchen afgewerkt. RB Leipzig ontmoette Union Berlin voor de tweede keer in één week tijd, maar kon deze keer niet winnen. Concurrent voor een CL-ticket Bayer Leverkusen graaide de drie punten dan wel weer mee. Bij rode lantaarn Greuther Fürth werd het 1-4.

Starten doen we in de Red Bull Arena van Leipzig waar de ploeg van Domenico Tedesco voor de tweede keer in één week tijd tegen Union Berlin aantrad. Afgelopen woensdag keken beide teams elkaar in de halve finale van de Duitse beker in de ogen. Leipzig trok toen na een intense match met 2-1 aan het langste eind, waardoor de vermoeidheid (van allicht ook het stevige vieren van die finaleplaats) duidelijk nog in de kleren zat in de eerste helft. Union daarentegen begon nog wel scherp met een goeie kopkans voor Awoniyi (ex-Moeskroen en Gent) na twee minuten, maar daarna kabbelde het spel heen en weer. Enkel helemaal op het einde van de eerste periode kregen Prömel en Trimmel nog kansen om de score te openen.

Die score werd na amper één minuut dan toch geopend. De eerste kans voor de thuisploeg werd door Poulsen meteen afgerond. Union liet zich niet onbetuigd en had ook bijna een penalty te pakken, maar de scheids was na het bekijken van de beelden niet overtuigd. Leipzig leek op weg naar de 16e ongeslagen match op rij over alle competities heen, maar invallers Michel en Behrens draaiden de rollen nog om in het voordeel van de bezoekers. Union Berlin is nu zesde, RB Leipzig vierde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

SC Freiburg-Borussia Mönchengladbach: 3-3

In de bekerfinale ontmoet Leipzig het verrassende Freiburg, dat zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de bekerfinale wist te plaatsen. De ploeg van Christian Streich beleeft een droomseizoen en is zelfs nog in de running voor een Champions League-ticket. Met de uitstekende vorm waarin het team dus verkeert, was de komst van Mönchengladbach niet echt iets waar Freiburg van wakker lag. Zeker gezien de mindere vorm die het team van Adi Hütter te pakken heeft. Maar niets was echter minder waar, want Mönchengladbach had na nog geen kwartier een dubbele voorsprong beet via een strafschopdoelpunt van Bensebaini (ex-Lierse) en Embolo die een rake counter afwerkte.

Werk aan de winkel voor de thuisploeg. En na rust kwam er ook vrij snel een reactie. Wat Bensebaini kon, deed ook Grifo vanop elf meter. Twaalf minuten later bracht Günter Freiburg op gelijke hoogte. De comeback zou helemaal een feit worden wanneer Philipp Lienhart de 3-2 tegen het net kopte. Een felbevochten driepunter leek het ook te worden, tot Lars Stindl ‘Die Fohlen’ in de 93e minuut alsnog langszij bracht. Freiburg is vijfde, Mönchengladbach elfde.

Greuther Fürth-Bayer Leverkusen: 1-4

Bayer Leverkusen doet op zijn beurt ook nog volop mee voor de Champions League. Op het veld van rode lantaarn Greuther Fürth liep het na vijf minuten tegen een achterstand aan, maar aanvalsduo Patrik Schick en Sardar Azmoun wisten de goal van Willems na 18 minuten alweer uit. Na de pauze deden Paulinho en Palacios er elk nog eentje bij. Leverkusen klimt door de nederlaag van Leipzig opnieuw naar de derde stek met 55 punten. Fürth kan de degradatie niet meer ontlopen en keert na amper een jaartje alweer terug naar de tweede afdeling.

© Daniel Karmann/dpa

Eintracht Frankfurt-TSG Hoffenheim: 2-2

In het Deutsche Bank Park stond er dan weer een partij tussen Frankfurt en Hoffenheim op het programma. Man van de eerste helft? Frankfurt-verdediger Evan N’Dicka. Eerst maakte hij een owngoal, daarna scoorde hij wel in het voor hem juiste doel. Daichi Kamada (ex-Kanarie) wilde dan weer de man van de tweede helft worden, maar Rutter stak daar nog een stokje voor. Frankfurt en Hoffenheim zijn negende en achtste.

FC Köln-Arminia Bielefeld: 3-1

Naast Freiburg kent ook Keulen een fantastisch seizoen. De Geitenbokken maken eveneens nog kans op een Europees ticket. Mark Uth had wel zin in een nieuwe driepunter en zette Keulen al na drie minuten op voorsprong. Een owngoal van Hübers werd door Modeste al snel weer van het bord geveegd in de eerste 45 minuten. Jan Thielmann wist in het slot nog de 3-1 te verzilveren. Keulen staat zevende, op vijf punten van een CL-ticket! Bielefeld blijft als zeventiende op een degradatieplaats kamperen.