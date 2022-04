Max Verstappen wint sprintrace in Imola na inhaalactie op Leclerc: “Mijn start moet zondag beter”

Max Verstappen heeft in Imola de Sprint gewonnen. Na een mislukte start ging hij op twee ronden van het einde voorbij Charles Leclerc. Dat betekent dat hij zondag op poleposition vertrekt in de hoofdrace.

De start liep niet goed voor Max Verstappen (Red Bull), die in de eerste meters even ‘dood’ viel en Charles Leclerc (Ferrari) zag wegspurten. In de eerste vijftien ronden leek de Ferrari onaantastbaar, maar Verstappen had zijn banden goed gespaard en toen Leclerc problemen kreeg, kwam de Maaseikenaar opzetten. Met twee ronden te gaan ging hij op het rechte stuk voorbij de Monegask. Sergio Perez werd derde en maakte het succes van Red Bull compleet. Carlos Sainz, die vrijdag crashte in de kwalificaties, kwam terug naar P4.

“Ik weet niet wat er gebeurde in de start, ik had wielspin, denk ik”, legde Verstappen uit. “Op het einde van de race had ik een bandenvoordeel, kon ik in de DRS komen en hem inhalen. Heel blij dat ik een cleane sprintrace had.”

De zege in de Sprint betekent dat Verstappen zondag vooraan start in de hoofdrace. Dan krijgt hij opnieuw Leclerc naast zich op de eerste rij. “Als ik weer zo slecht start, wordt het weer moeilijk. Dat moet beter. Maar het wordt een langere race en de bandenstrategie wordt een ander verhaal. We zullen zien”, aldus Verstappen.

Charles Leclerc dompelde de tribunes in Imola een tijdlang in euforie, maar kon de leiding niet vasthouden tot het einde. “Mijn tempo was goed, tot ik graining kreeg op de voorbanden. Maar de hoofdrace is zondag. We moeten zorgen dat we dan klaar zijn en sterker terugkomen.”

Mercedes kon na de povere kwalifciaties geen comeback maken. George Russell werd elfde, Lewis Hamilton pas veertiende. In de Sprint scoort alleen de top-acht punten. De GP van Emilia-Romagna start zondag om 15 uur. (mc)