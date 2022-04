Maaseik

De politie is zaterdag even voor 2 uur tussenbeide moeten komen op een fuif in de Zandbergerstraat in Neeroeteren. Rond 1.45 uur waren daar twee jongeren slaags geraakt. De agenten haalden de twee uit elkaar en vroegen hun identiteitskaart. De twee lieten weten geen klacht te willen indienen.

Na een gesprek met de verantwoordelijke mochten beide jongens terug naar de fuif gaan en werd alles weer rustig. mm