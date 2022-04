Thuisspeler Novak Djokovic haalt setverlies op tegen Khachanov en staat in Belgrado voor het eerst in 2022 in een finale

Novak Djokovic, de nummer een van de wereld in het mannentennis, staat in de finale van het ATP-toernooi van het Servische Belgrado (gravel/534.555 euro). “Nole” haalde zaterdag in zijn thuisland setverlies op tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 26) en trok de overwinning met 4-6, 6-1 en 6-2 over de streep.

De Serviër won het toernooi in de hoofdstad al twee keer eerder en is daarmee ook recordhouder. Vorig jaar geraakte hij er niet verder dan de halve finales en zag hij de titel naar de Italiaan Matteo Berrettini gaan. In de finale van deze editie neemt hij het op tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP 62) of de Rus Andrey Rublev (ATP 8).

Djokovic jaagt in eigen land op zijn eerste titel sinds het mastertoernooi van Parijs in november vorig jaar. Doordat de tennistopper niet gevaccineerd is tegen het coronavirus kon hij begin dit jaar veel toernooien niet spelen. Voor hij naar Belgrado afzakte, had hij in 2022 nog maar vier wedstrijden op de teller staan: drie op het toernooi van Dubai in februari en eentje op het Masters 1.000 van Monte Carlo. Onder meer aan de Australian Open, Indian Wells en het prestigieuze toernooi van Miami mocht de twintigvoudige grandslamwinnaar niet deelnemen.

