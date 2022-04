Maaseik

Vrijdag is op de Weg naar As in Opoeteren is vrijdag even na 21 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Bij een inhaalmanoeuvre van een zwarte terreinwagen, werd een auto geramd aan de linker voorkant omdat er een tegenligger aankomt. Deze laatste kon een aanrijding nog vermijden. Niemand raakte gewond.

De bestuurder van de terreinwagen pleegde vluchtmisdrijf. De nummerplaat werd genoteerd. De politie is een onderzoek gestart. mm