Jago Geerts wint kwalificatierace en pakt pole in GP van Letland, Liam Everts opnieuw genekt door pech

Jago Geerts was in de kwalificatierace een maatje te groot voor de concurrentie. — © @fullspectrum.media

Jago Geerts mag zondag op pole position starten in de Grote Prijs van Letland, na winst in de kwalificatierace. Liam Everts moest al vroeg naar de kant nadat zijn motor de geest had gegeven.

Het Zelta Zirgs circuit in Kegums is één van de favoriete omlopen van Jago Geerts (22). En dat was zaterdagnamiddag duidelijk te zien. De Balenaar schoot als een komeet uit het starthek en reed dan moeiteloos van Vialle en co weg. Niemand die ook maar even in zijn buurt kwam. Goed voor zijn vierde pole position van het seizoen. “Ik ben vooral tevreden over mijn start”, zei Geerts. “Mijn eerste holeshot van het jaar. Eindelijk. Daarna reed ik gewoon mijn eigen tempo en dat lag blijkbaar net wat hoger dan het tempo van mijn concurrenten.”

Liam Everts, net voordat zijn motor de geest gaf. — © Photographic Art

Isak Gifting finishte tweede, WK-leider Tom Vialle (die 14 punten meer telt dan Geerts) derde. Liam Everts was - nog maar eens - de grote pechvogel van de dag. De 17-jarige Lummenaar startte nochtans vrij aardig en reed in dertiende positie - met uitzicht op de top 10 - toen zijn KTM in de derde ronde plots alle dienst weigerde. Een nieuwe opdoffer voor Everts junior, die eerder dit seizoen in Groot-Brittannië al een gecompliceerde vingerbreuk opliep nadat hij van de sokken was gereden en daardoor enkele GP’s moest missen. Door zijn vroege DNF moet Everts zondag als 34ste en allerlaatste naar het starthek.

In de MXGP ging Jorge Prado met de winst aan de haal in de kwalificatierace. De jonge Spanjaard haalde het voor Jonass en WK-leider Gajser. Perenaar Jeremy Van Horebeek was beste Belg op een twaalfde plaats. Terwijl het zaterdag nog droog en bij momenten zelf zonnig was, wordt er voor zondag een ganse dag regen voorspeld. Spektakel verzekerd dus...