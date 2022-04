Een geweldige pot die nét niet goed genoeg is? Dan maakt recordbreker Ronnie O’Sullivan gewoon nog een fantastische pot op het WK

Ronnie O’Sullivan staat in de kwartfinales van het WK snooker. De zesvoudige wereldkampioen en nummer één van de wereld versloeg Mark Allen met overtuigende 13-4 cijfers. Zijn volgende opponent is Stephen Maguire, die zich plaatste via de kwalificaties en met 13-9 won van Zao Xintong.

‘The Rocket’ was niet te stuiten tegen zijn Noord-Ierse opponent en had zaterdag nog slechts één frame nodig om zijn 20ste WK-kwartfinale te halen. Niemand deed ooit beter. Het was ook meteen zijn 71ste overwinning in Sheffield, ook een record want eentje meer dan Stephen Hendry.

Onderweg liet O’Sullivan nog maar eens zien waarom hij door velen aanzien wordt als de beste snookerspeler ooit. In het dertiende frame maakte hij op prachtige wijze een roze bal, maar kwam de witte net een centimeter te kort om een makkelijke rode te hebben. En dus keek ‘The Rocket’ naar alternatieven. Hij vond die bij een veel moeilijkere rode bal, maar knalde die zonder problemen binnen. O’Sullivan op weg naar wereldtitel nummer zeven?