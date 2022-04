Zelenski waarschuwde voor de Russische expansiedrang in zijn dagelijkse videoboodschap. — © AFP

De Russische invasie in Oekraïne is nog maar het begin. Daarna zal Moskou andere landen aanvallen, zo waarschuwt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Maar is die vrees gegrond? Heeft Rusland er de slagkracht voor?