Aryna Sabalenka stoot ten koste van Paula Badosa als eerste door naar finale in Stuttgart

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 4) heeft zich zaterdag op het WTA-toernooi van het Duitse Stuttgart (gravel/757.900 dollar) als eerste in de finale geschaard ten koste van de Spaanse Paula Badosa (WTA 3). Twee spannende sets resulteerden na 1 uur en 42 minuten met 7-6 (7/5) en 6-4 in het voordeel van Sabalenka.

In de finale wacht de gewezen dubbelpartner van Elise Mertens een onderonsje met de Poolse Iga Swiatek, nummer een van de wereld in het vrouwentennis, of de Russin Liudmila Samsonova (WTA 31).

Sabalenka doet op Duitse bodem zondag overigens een gooi naar haar elfde WTA-titel.