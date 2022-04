Die gaat hard: ‘nieuwe Nadal’ Carlos Alcaraz op z’n 18de al in top 10 van de wereld én eigenaar van quasi niet te stoppen slag

Carlos Alcaraz (ATP 11) heeft zich vrijdag ten koste van Stefanos Tsitsipas (ATP 5) bij de laatste vier geschaard op het ATP-toernooi van Barcelona (gravel/2.661.825 euro). De 18-jarige Spanjaard versloeg het Griekse topreekshoofd voor een uitzinnige menigte in drie sets (6-4, 5-7 en 6-2). Door de overwinning staat Alcaraz vanaf maandag in de top 10 van de wereldranglijst.

Alcaraz stond in de tweede set met 6-4 en 4-1 voor, maar Tsitsipas - zondag nog winnaar van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo - toonde veerkracht en won zowaar zes van de daaropvolgende zeven games. In de derde set liep Alcaraz snel uit naar 4-0 en ditmaal gaf hij zijn riante voorsprong niet uit handen.

Onderweg toonde de ‘nieuwe Nadal’ voor de zoveelste keer zijn quasi niet te stoppen forehand dropshot. Een slag die hem al vaak punten heeft opgeleverd.

Voor Alcaraz was het al zijn tweede zege van de dag. Eerder op vrijdag had hij zijn landgenoot Jaume Munar (ATP 101) al met 6-3 en 6-3 verslagen. Door de regenval eerder deze week is er veel achterstand op het speelschema in Barcelona.

Vorig jaar reikte Tsitsipas nog tot de finale in Barcelona. Hij verloor toen in een spannende driesetter van Rafael Nadal, die er dit jaar niet bij is in Catalonië.

Alcaraz neemt het zaterdag bij de laatste vier op tegen de Australiër Alex de Minaur (ATP 25). De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 15) en de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 19) staan in de andere halve eindstrijd.