GEMEENTERAAD. Nieuwerkerken wil instroom van Oekraïners beperken

Nieuwerkerken

Oekraïne: Koen Dendas, hoofd van de sociale dienst Nieuwerkerken, gaf een stand van zaken: “Momenteel verblijven er 41 Oekraïners met een attest ‘tijdelijke bescherming’ op het grondgebied van Nieuwerkerken. De meesten kwamen spontaan terecht bij fruitboeren waar al Oekraïense seizoenarbeiders aan de slag zijn, tien anderen zijn toegewezen door Fedasil. Als kleine gemeente voelen we toch al veel druk op onze diensten. Dat geldt ook voor de lokale huisartsen en scholen. Daarom willen we toch proberen om de instroom wat te beperken. De meeste vluchtelingen kunnen nu nog bij fruitboeren verblijven, maar die gaan hun bedden binnen enkele maanden nodig hebben als seizoensarbeiders naar hier komen voor de pluk”, zo besloot Dendas.

Wegenwerken: Schepen van Openbare Werken Luc Vaes (CD&V) bracht de herstelling en het onderhoud van de wegen in 2022 opnieuw als agendapunt. De goedkoopste van de drie ingediende offertes viel immers 37% hoger uit dan begroot. “Onze raming, opgesteld door de ontwerper, bedroeg 120.000 euro. Maar de goedkoopste offerte was 165.000 euro. Vermits asfalt een petroleumproduct is, vertalen de hogere petroleumprijzen zich in hogere offertes”, zo schetste schepen Vaes het probleem. “De wegen in Nieuwerkerken zijn toch in redelijke tot goede staat, kunnen we deze herstellingen dan niet een jaar overslaan nu de prijzen zo hoog zijn?”, wilde Gert Clerinx van oppositiepartij GBL weten. “De wegen zijn net goed omdat we iedere jaar onderhoud plannen. Nu een keer overslaan, betekent later mogelijk meer kosten, zo vertellen experts mij”, repliceerde Vaes. “En de offerte is een totaalprijs, we kunnen niet zomaar bepaalde onderdelen gaan weglaten.” Meerderheid tegen oppositie werd het punt goedgekeurd.

Kermis: “Ik neem aan dat jullie voor het volgende punt ook gaan tegenstemmen, want hier overschrijden we het budget met 100%?”, zo prikkelde schepen Schreurs (CD&V) de oppositie. Het voorstel lag immers op tafel om de jaarlijkse bijlage van 700 euro voor de kermis in Binderveld eenmalig te verdubbelen. “Binderveld kon als enige geen kermis organiseren in 2021 door corona. De overige kermissen gingen wel door en die kregen ook een compensatie toen”, zo argumenteerde Schreurs. Het agendapunt werd goedgekeurd, ook door de voltallige oppositie.