Chibi Ichigo besmeurt in de videoclip van Gracht ploerten, pestkoppen en andere boertige figuren met zwarte smurrie. — © RR

Hasselt

Verhalen over ongewenst gedrag, ze vallen niet meer weg te branden uit de media. De Brussels-Hasseltse rapper Chibi Ichigo (23) heeft er met Gracht een potig elektronummer over gemaakt. Jan Paternoster van Black Box Revelation smeerde er een trashy gitaarriff over.