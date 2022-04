Wereldkampioen Matthias Casse, voor zijn eerste internationale judokampioenschap na de Olympische Spelen: “Mijn judogevoel is nu beter, maar ben fysiek misschien iets minder”

Matthias Casse, regerend wereldkampioen en vorig jaar ondanks een blessure olympisch brons, heeft een kortere haarcoupe. “Neen, dat is niet speciaal gedaan voor het EK. Het was gewoon nodig”, zo lacht hij tijdens de laatste randoori met andere Vlaamse judoka’s in het Sportacentrum in Westerlo. Hij is klaar voor zijn eerste internationale kampioenschap sinds Tokio 2021, het EK in Sofia komende week.