En zo rijdt Anderlecht ook een beetje mee in Luik-Bastenaken-Luik: paars-wit embleem prijkt op fiets Remco Evenepoel

Het hart van Remco Evenepoel (22) kleurt nog steeds paars-wit. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl zal in Luik-Bastenaken-Luik rondrijden met het embleem van RSC Anderlecht op het frame van zijn fiets.

Remco Evenepoel begon al op vijfjarige leeftijd te voetballen bij RSC Anderlecht, speelde tussen zijn elfde en zijn veertiende voor het Nederlandse PSV en trok daarna opnieuw het shirt van paars-wit aan. In 2017 vertrok hij naar KV Mechelen en enkele maanden later ruilde hij zijn voetbalschoenen definitief in voor de koersfiets.

Zaterdagmiddag postte Patrick Evenepoel een foto van de fiets van zijn zoon voor Luik-Bastenaken-Luik, met focus op het frame. Daarop is het embleem van Anderlecht geplakt. Een teken van steun voor de Brusselse voetbalclub, die zondagavond aan de Champions’ Play-offs begint tegen stadsgenoot en leider Union Saint-Gilloise. In december gaf Evenepoel nog de aftrap in het Lotto Park voor de wedstrijd van Anderlecht tegen Zulte Waregem.