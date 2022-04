Vorig jaar recordaantal snelheidsboetes uitgeschreven

In 2021 is een recordaantal snelheidsboetes uitgeschreven. Daarmee werd het record van 2020 verbroken. Dat blijkt zaterdag uit cijfers die VTM Nieuws kon inkijken.

In de eerste helft van 2021, tussen januari en juni, werden 12.810 snelheidsovertredingen per dag vastgesteld. Daarmee wordt het recordaantal van 4.060.468 boetes uit het eerste coronajaar 2020 overschreden. “Dat is onvoorzien, en we kunnen daaruit afleiden dat heel wat mensen de kalmere wegen hebben gezien als een uitnodiging om het gaspedaal wat dieper in te drukken”, verklaart Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, aan VTM.

Over een periode van vijf jaar tijd is het aantal snelheidsboetes zelfs met een kwart gestegen, en dat is vooral te danken aan het feit dat er steeds meer snelheidscontroles zijn. Zo zijn er op dit moment al 251 trajectcontroles in ons land, en daar komen in Vlaanderen nog eens 43 trajectcontroles bij.

In de meeste gevallen gaat het om snelheidsovertredingen van minder dan 10 tot 20 kilometer per uur te snel. Toch werden 35.052 boetes uitgeschreven aan echte hardrijders.